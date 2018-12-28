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Курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику

Александр Авилов /АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 28 декабря демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов движется разнонаправленно к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:08 мск доллар подешевел на 7,5 копейки, уменьшившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 69,485 рубля, а европейская валюта выросла на 13,25 копейки и равнялась 79,6725 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:30 мск вырос на 0,51%, до 23369,74 пункта, индекс РТС увеличился на ) 0,34%, составив 1060,2 пункта.


#доллар #евро #курс #рубль #фондовыерынки
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