Курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику

Торговая сессия 28 декабря демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов движется разнонаправленно к доллару и евро.
Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:08 мск доллар подешевел на 7,5 копейки, уменьшившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 69,485 рубля, а европейская валюта выросла на 13,25 копейки и равнялась 79,6725 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:30 мск вырос на 0,51%, до 23369,74 пункта, индекс РТС увеличился на ) 0,34%, составив 1060,2 пункта.