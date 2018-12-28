Курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику

https://news.ru/storage/news/56897794bb828e51cc5ccfd28d1918c5/a3b5d1cb-7eec-4726-a180-11d1adac25b4_850.jpg Александр Авилов /АГН «Москва»

Торговая сессия 28 декабря демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов движется разнонаправленно к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:08 мск доллар подешевел на 7,5 копейки, уменьшившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 69,485 рубля, а европейская валюта выросла на 13,25 копейки и равнялась 79,6725 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:30 мск вырос на 0,51%, до 23369,74 пункта, индекс РТС увеличился на ) 0,34%, составив 1060,2 пункта.