Курс рубля растёт на открытии торговой сессии

https://news.ru/storage/news/3264a40d86cabc15b86b4d4ecbdacf72/45b15873-70a2-49d1-b85f-4102ffacb866_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 24 декабря демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:09 мск доллар снизился на 27,75 копейки, подешевев по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 68,5625 рубля, а европейская валюта потеряла 10,55 копейки и равнялась 78,1225 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:24 мск снизился на 0,28%, до 2340,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,1%, составив 1078,23 пункта.