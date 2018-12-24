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Курс рубля растёт на открытии торговой сессии

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 24 декабря демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:09 мск доллар снизился на 27,75 копейки, подешевев по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 68,5625 рубля, а европейская валюта потеряла 10,55 копейки и равнялась 78,1225 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:24 мск снизился на 0,28%, до 2340,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,1%, составив 1078,23 пункта.


#доллар #евро #рубль #торги #фондовыерынки
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