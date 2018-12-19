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Курс рубля растёт к доллару и евро

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 19 декабря демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:12 мск доллар снизился на 16,5 копейки, подешевев по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 67,1175 рубля, а европейская валюта подешевела на 3,75 копейки и равнялась 76,39 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:21 мск снизился на 0,73%, до 2333,22 пункта, индекс РТС потерял 0,87%, составив 1096,45 пункта.


#доллар #евро #курс #рубль #торги #фондовыерынки
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