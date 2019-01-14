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Курс рубля потерял более 30 копеек на открытии торгов

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 14 января демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:21 мск доллар подорожал на 35,75 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 67,2325 рубля, а европейская валюта выросла на 33 копейки и равнялась 77,03 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:36 мск уменьшился на 0,8%, до 2424,84 пункта, индекс РТС потерял 1,02%, составив 1136,99 пункта.


#доллар #евро #рубль #фондовыерынки #мосбиржа
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