Курс рубля потерял более 30 копеек на открытии торгов

https://news.ru/storage/news/47a15bd9f056784e43c56a35f0a30093/543a9864-957e-4dd7-bc71-0f2abc6b8cc2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 14 января демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:21 мск доллар подорожал на 35,75 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 67,2325 рубля, а европейская валюта выросла на 33 копейки и равнялась 77,03 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:36 мск уменьшился на 0,8%, до 2424,84 пункта, индекс РТС потерял 1,02%, составив 1136,99 пункта.