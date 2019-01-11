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Курс рубля снижается на открытии торговой сессии

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 11 января демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:07 мск доллар подорожал на 3,75 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,9475 рубля, а европейская валюта выросла на 26,25 копейки и равнялась 77,1675 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:22 мск увеличился на 0,11%, до 2436,88 пункта, индекс РТС вырос на 0,39%, составив 1146,77 пункта.


#доллар #евро #курс #рубль #фондовыерынки #мосбиржа
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