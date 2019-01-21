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Курс рубля снижается к доллару и евро на открытии торгов

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 21 января демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской биржи, к 10:10 мск доллар подорожал на 7,5 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,35 рубля, а европейская валюта выросла на 22 копейки и равнялась 75,51 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:26 мск вырос на 0,04%, до 2474,63 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,2%, составив 1174,1 пункта.


#доллар #евро #курс #рубль #торги
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