Курс рубля снижается к доллару и евро на открытии торгов

https://news.ru/storage/news/01b26ca0c74eb2d53492ddc615d942f7/72c0ee78-5133-44ff-acc3-a425c3a483c4_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Торговая сессия 21 января демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской биржи, к 10:10 мск доллар подорожал на 7,5 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,35 рубля, а европейская валюта выросла на 22 копейки и равнялась 75,51 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:26 мск вырос на 0,04%, до 2474,63 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,2%, составив 1174,1 пункта.