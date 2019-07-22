В отсутствие сильных сигналов утром 22 июля курс рубля не слишком изменился по отношению к доллару и евро.
Как следует из
Как писал News.ru, платёжная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну. С 22 июля россияне не смогут отправить через данную платформу более 600 тысяч рублей в течение месяца. Введение ограничений в Western Union объяснили требованиями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, таковы были рекомендации ЦБ от 14 января 2019 года.