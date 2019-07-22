https://static.news.ru/photo/ce051bda-ac62-11e9-b27c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В отсутствие сильных сигналов утром 22 июля курс рубля не слишком изменился по отношению к доллару и евро.

Как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10.04 мск снизился на 4 копейки — до 63,01 рубля, курс евро повысился на 3 копейки — до 70,70 рубля.

Как писал News.ru, платёжная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну. С 22 июля россияне не смогут отправить через данную платформу более 600 тысяч рублей в течение месяца. Введение ограничений в Western Union объяснили требованиями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, таковы были рекомендации ЦБ от 14 января 2019 года.