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Курс евро превысил 79 рублей

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В ходе торговой сессии 26 декабря курс евро преодолел отметку в 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по состоянию на 12:15 мск курс евро вырос на 78 копеек, составив 79,035 рубля, доллар прибавил 69,5 копейки, до 69,36 рубля.

По мнению старшего аналитика агентства «Альпари» Вадима Иосуба, среда не сулит рынкам ничего хорошего. Торговые площадки Токио и Шанхая снижались утром на 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2327 пунктов, на 0,6% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. На таком фоне, который дополняется снижением нефтяных котировок, ничего хорошего для российских акций ждать не стоит. Вероятный дневной коридор торгов по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2265−2310 пунктов, по индексу РТС — 1035−1055 пунктов. Публикаций отчётностей российских эмитентов сегодня не ожидается.

В то же время на фоне снижения нефтяных котировок и общего пессимизма, который охватил как развивающиеся, так и развитые рынки, снижение рубля может быть продолжено, полагает эксперт.


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