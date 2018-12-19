Курс доллара вырос на 37 копеек

https://news.ru/storage/news/703907c19f309eabf2a810129bfdeffa/8503637e-298e-4698-b2cd-c8aef8013a32_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 36,67 копейки и составил 67,1121 рубля. 18 декабря он был на уровне 66,7454 рубля.

Торги по американской валюте 19 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:17 мск биржевой курс доллара снизился на 14,25 копейки, составив 67,14 рубля. На максимуме за доллар предлагали 67,2225 рубля, минимальная стоимость сделки составила 67,01 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.