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Курс доллара вырос на 37 копеек

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 36,67 копейки и составил 67,1121 рубля. 18 декабря он был на уровне 66,7454 рубля.

Торги по американской валюте 19 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:17 мск биржевой курс доллара снизился на 14,25 копейки, составив 67,14 рубля. На максимуме за доллар предлагали 67,2225 рубля, минимальная стоимость сделки составила 67,01 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


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