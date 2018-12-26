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Курс доллара вырос на 14 копеек

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 14,17 копейки и составил 68,8865 рубля. 25 декабря он был на уровне 68,7448 рубля.

Торги по американской валюте 26 декабря проходят в плюсе. По состоянию на 11:33 мск биржевой курс доллара вырос на 41,75 копейки, составив 69,0825 рубля. На максимуме за доллар предлагали 69,0575 рубля, минимальная стоимость сделки составила 68,7075 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


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