USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,300 $   Brent60.64 $ Bitcoin3,442.01 $
МОСКВА-8°C12:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Курс доллара вырос на одну копейку

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 1,3 копейки и составил 65,93 рубля. 25 января он был на уровне 65,917 рубля.

Торги по американской валюте 28 января проходят в минусе. По состоянию на 11:36 мск биржевой курс доллара снизился на 6,25 копейки, составив 65,9375 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,0275 рубля, минимальная стоимость сделки составила 65,66 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #курс #рубль #торги
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


Лента новостей
в мире 12:03
США решили натравить бизнесменов на Кремль
общество 12:00
Полицейский спас от голодной смерти отшельников в Сибири
общество 11:58
Бывший заммэра Хабаровска идёт под суд за «помощь» дочери
общество 11:57
Ушёл из жизни профессор МГУ Александр Тертычный
спорт 11:56
Исландец из ЦСКА пожаловался на «сущий ад» в клубе
Другие новости
экономика 11:50
Гражданам предлагают заработать на персональных данных
экономика 10:42
Курс рубля растёт к доллару и евро
экономика 10:36
Ценные бумаги РУСАЛа и En+ подорожали на новостях из США
экономика 09:59
Проценты и неустойку кредитов сроком до года ограничили в РФ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top