Курс доллара вырос на одну копейку

https://news.ru/storage/news/48ab3f8a1afa39514529648e9bd00d38/82d04142-b18e-4c20-add3-6d58e57e4227_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 1,3 копейки и составил 65,93 рубля. 25 января он был на уровне 65,917 рубля.

Торги по американской валюте 28 января проходят в минусе. По состоянию на 11:36 мск биржевой курс доллара снизился на 6,25 копейки, составив 65,9375 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,0275 рубля, минимальная стоимость сделки составила 65,66 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.