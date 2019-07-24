https://static.news.ru/photo/48a635ea-ade4-11e9-8e80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,17 рубля. Курс евро, в свою очередь, поднялся на 2 копейки, до 70,48 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,19%, до уровня в 2706,08 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,33% и составил 1349,93 пункта.

Ранее News.ru писал, что курс евро к доллару снижается третий день подряд. Эксперты связывают это с ожиданием заседания Европейского центробанка, который должен принять решение относительно дальнейшей кредитно-денежной политики союза. Ближайшее заседание ЕЦБ состоится 25 июля. На последнем заседании в июне регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%, а ставку по депозитам — на минус 0,4%.