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Курс доллара снизился на 32 копейки

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 31,79 копейки и составил 66,4438 рубля. 16 января он был на уровне 66,7617 рубля.

Торги по американской валюте 16 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:34 мск биржевой курс доллара вырос на 12,25 копейки, составив 66,49 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,535 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,315 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #рубль #торги #мосбиржа
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