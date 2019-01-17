Курс доллара снизился на 32 копейки

https://news.ru/storage/news/cdb2bb7b596238fa730f69f770aa1b9b/9e9dd62a-8ec2-47d0-92eb-ec56d0510daf_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 31,79 копейки и составил 66,4438 рубля. 16 января он был на уровне 66,7617 рубля.

Торги по американской валюте 16 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:34 мск биржевой курс доллара вырос на 12,25 копейки, составив 66,49 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,535 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,315 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.