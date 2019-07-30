Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке.
Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро. Индекс доллара снижался на 0,12%, до 98,16 пункта.
По мнению инвесторов, ФРС США понизит базовую ставку на 0,25 п.п., до 2–2,25%, чтобы поддержать рост экономики страны. Именно эти ожидания оказывают давление на курс национальной валюты.
Старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки считает, что ФРС попробует поддержать надежды рынков на снижение ставки.
Ранее News.ru писал, что курс доллара и евро по отношению к рублю на бирже вырос, несмотря на рост цены на нефть. В течение дня европейская валюта дорожала до 71,03 рубля, что является рекордным падением оценки российских денег с 15 июля, передаёт