https://static.news.ru/photo/784c304a-b35e-11e9-8ec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке.

Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро. Индекс доллара снижался на 0,12%, до 98,16 пункта.

По мнению инвесторов, ФРС США понизит базовую ставку на 0,25 п.п., до 2–2,25%, чтобы поддержать рост экономики страны. Именно эти ожидания оказывают давление на курс национальной валюты.

Старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки считает, что ФРС попробует поддержать надежды рынков на снижение ставки.