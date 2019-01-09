Курс доллара снизился на 5 копеек

https://news.ru/storage/news/5c82123cd5c3ecaf1dae0c55bbe721e7/6d65d89c-8b6c-404b-bfa7-4b4adcd27253_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 5,41 копейки и составил 67,0795 рубля. 8 января он был на уровне 67,1336 рубля.

Торги по американской валюте 9 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:22 мск биржевой курс доллара вырос на 19,75 копейки, составив 67,0825 рубля. На максимуме за доллар предлагали 67,45 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,775 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.