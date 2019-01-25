USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,283 $   Brent61.51 $ Bitcoin3,558.53 $
МОСКВА-15°C12:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Доллар подешевел на 8 копеек

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 8,46 копейки и составил 65,917 рубля. 24 января он был на уровне 66,0016 рубля.

Торги по американской валюте 25 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:29 мск биржевой курс доллара вырос на 25,25 копейки, составив 66,03 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,08 рубля, минимальная стоимость сделки составила 65,71 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #курс #рубль #мосбиржа
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


Лента новостей
экономика 12:13
Россияне столкнулись с пропажей трудового стажа
в мире 12:04
Авиадебошир вынудил пилотов сесть в Ницце вместо Туниса
спорт 12:00
Хабиб по-новому объяснил прыжок на команду Конора
экономика 11:55
Цена на нефть в $60-70 за баррель устраивает Россию
общество 11:49
Россияне видят проблему в трудоустройстве после вузов
Другие новости
экономика 12:13
Россияне столкнулись с пропажей трудового стажа
экономика 11:55
Цена на нефть в $60-70 за баррель устраивает Россию
экономика 11:37
В России осталось 439 банков
экономика 11:19
Завод по производству АК в Венесуэле откроют в срок
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top