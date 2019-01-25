Доллар подешевел на 8 копеек

https://news.ru/storage/news/14b4dac50fa838fb510d557e8dd2ef49/a7f8cbb2-522a-46af-8723-e38268b20e8e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 8,46 копейки и составил 65,917 рубля. 24 января он был на уровне 66,0016 рубля.

Торги по американской валюте 25 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:29 мск биржевой курс доллара вырос на 25,25 копейки, составив 66,03 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,08 рубля, минимальная стоимость сделки составила 65,71 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.