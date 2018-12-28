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Курс доллара вырос на 65 копеек

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 64,56 копейки и составил 69,5218 рубля. 27 декабря он был на уровне 68,8762 рубля.

Торги по американской валюте 28 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:39 мск биржевой курс доллара снизился на 16,25 копейки, составив 69,3975 рубля. На максимуме за доллар предлагали 69,04 рубля, минимальная стоимость сделки составила 68,5475 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


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