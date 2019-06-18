https://static.news.ru/photo/e818367a-9154-11e9-a684-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Курс доллара к евро начал снижаться в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%.

По состоянию на 22.40 мск 17 июня курс евро к доллару рос до $1,1218 за €1 с уровня предыдущего закрытия. Тогда он составлял $1,1207 за €1, сообщает РИА Новости/Прайм .

Двухдневное заседание Федрезерва начнётся 18 июня. В сохранение по его итогам текущей ставки уверены почти 83% экспертов.

Ранее News.ru сообщал, что менять уровень ключевой ставки до конца 2019 года нет необходимости. К такому решению пришли члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США. Такая информация следует из опубликованного протокола заседания регулятора. ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25%–2,5% годовых.