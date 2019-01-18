Курс доллара снизился на 11 копеек

https://news.ru/storage/news/89dbe55673b7ed6ff3b81f063286dff0/402d0707-b165-4733-bafc-2bb5b31e45d2_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 11,29 копейки и составил 66,3309 рубля. 17 января он был на уровне 66,4438 рубля.

Торги по американской валюте 18 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:31 мск биржевой курс доллара увеличился на 1 копейку, составив 66,38 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,4225 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,23 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.