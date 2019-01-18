USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,284 $   Brent61.33 $ Bitcoin3,641.26 $
МОСКВА1°C12:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Курс доллара снизился на 11 копеек

Лантюхов Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 11,29 копейки и составил 66,3309 рубля. 17 января он был на уровне 66,4438 рубля.

Торги по американской валюте 18 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:31 мск биржевой курс доллара увеличился на 1 копейку, составив 66,38 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,4225 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,23 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #курс #рубль #торги #мосбиржа
самое читаемое
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

Лента новостей
общество 12:46
Сенаторы выступили против перекуров в аэропортах
общество 12:38
Половина россиян не считают себя успешными людьми
общество 12:38
Мама младенца из Магнитогорска оценила его лечение
общество 12:35
Сбивший девушку судья отделается «административкой»
спорт 12:33
Российский боксёр обвиняется в нападении на женщину
Другие новости
экономика 11:41
«Газпром» оспорит решение о списании долгов жителей Грозного
экономика 11:07
En+ подтвердила планы сократить долю Дерипаски ниже 50%
экономика 10:47
Курс рубля снижается на открытии торгов
экономика 10:41
Размер среднего чека в РФ вырос в декабре почти на 20%
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top