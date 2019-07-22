https://static.news.ru/photo/7d3f0b8e-ac67-11e9-a6d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наблюдается также рост числа операторов, задействованных в эксперименте.

В России в 2019 году собрано уже около 250 млн рублей курортного сбора, сообщили в министерстве по делам Северного Кавказа.

В ведомстве напомнили, что за весь 2018 год было собрано 313 млн рублей.

Уже собрано около 250 миллионов рублей. Растёт и количество операторов курортного сбора — на сегодняшний день их уже более трёх тысяч, — заявили в министерстве.

Замглавы министерства Ольга Рухуллаева также подчеркнула, что механизм курортного сбора работает эффективно. По её словам, сейчас идёт активное обновление курортной инфраструктуры, а туристы и отдыхающие активно поддерживают этот эксперимент.

Как ранее писал News.ru курортный сбор начали взимать с 1 мая 2018 году в Ставрополье и Алтае. Позднее он был введён в восьми муниципалитетах Краснодарского края. При этом Крым полностью отказался от участия в эксперименте по курортному сбору, в связи с многочисленными заявлениями участников туристического рынка. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.