Наблюдается также рост числа операторов, задействованных в эксперименте.
В России в 2019 году собрано уже около 250 млн рублей курортного сбора, сообщили в министерстве по делам Северного Кавказа.
В ведомстве напомнили, что за весь 2018 год было собрано 313 млн рублей.
Уже собрано около 250 миллионов рублей. Растёт и количество операторов курортного сбора — на сегодняшний день их уже более трёх тысяч, — заявили в министерстве.
Замглавы министерства Ольга Рухуллаева также подчеркнула, что механизм курортного сбора работает эффективно. По её словам, сейчас идёт активное обновление курортной инфраструктуры, а туристы и отдыхающие активно поддерживают этот эксперимент.
Как ранее писал News.ru курортный сбор начали взимать с 1 мая 2018 году в Ставрополье и Алтае. Позднее он был введён в восьми муниципалитетах Краснодарского края. При этом Крым полностью отказался от участия в эксперименте по курортному сбору, в связи с многочисленными заявлениями участников туристического рынка. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.