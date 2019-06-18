https://static.news.ru/photo/84f699be-921d-11e9-ba86-fa163e074e61_1024.jpg Сочи Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Граждан, сдающих жильё туристам, собираются обязать уплачивать курортный сбор за каждого постояльца. Такую возможность рассматривают в Минкавказе.

Потенциальным плательщикам предложат зарегистрироваться в качестве самозанятых. Об этом рассказал глава министерства, ответственного за курортный сбор, Сергей Чеботарёв в интервью газете « Известия ».

Сейчас платежи за своих постояльцев при максимальной ставке в 100 рублей в сутки с человека осуществляют только юридические лица — отели и хостелы. Чеботарёв считает, что данная ситуация ставит частников в привилегированное положение.

Частник в основном не заметен для государства. Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит. Поэтому, конечно, в том числе наша задача сделать так, чтобы они тоже платили курортный сбор, — сказал глава министерства.

По мнению опрошенных изданием экспертов, инициатива Минкавказа правильная, но реализовать её будет крайне трудно.

Ранее News.ru сообщал, что Крым полностью откажется от участия в эксперименте по курортному сбору. Федеральные ведомства готовят соответствующие законопроекты для внесения в Госдуму. Такое решение было принято в связи с многочисленными заявлениями участников туристического рынка. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.