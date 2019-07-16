В России куры-несушки стали давать больше яиц, чем во времена Советского Союза. По данным за 2018 год, в сельскохозяйственных организациях средняя яйценоскость птицы составила 305 штук. Это на 29% больше показателей 1990 года (236 шт.). С соответствующей информацией Федеральной службы государственной статистики ознакомился News.ru.

Вместе с тем выросло количество получаемого от коровы молока: в прошлом году в хозяйствах всех категорий каждая бурёнка дала в среднем 4492 кг такой продукции, тогда как в 1990 году — 2731 кг, или на 64% меньше.

Однако снизился средний настриг шерсти с одной овцы: с 3,9 кг в 1990 году до 2,4 кг в 2018 году.

Стоит отметить, что в прошлом году в хозяйствах всех категорий было реализовано 21,5 млн тонн молока, 34,2 млрд штук яиц и 32,8 тыс. тонн шерсти.

Как говорится в статистике Росстата, в стране снизилось потребление молочных продуктов и яиц. В 2017 году на душу населения пришлось 230 кг молока и молочных продуктов в пересчёте на молоко и 279 кг яиц и яйцепродуктов. В 1990 году эти цифры составили 387 кг и 297 кг соответственно.

По данным ведомства, рост цен на яйца в 2018 году составил 25,9%.

Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский в беседе с News.ru рассказал, что на продуктивность в животноводстве влияет ряд факторов, в числе которых — появление новых технологий.

Сейчас животноводство становится высокотехнологичной отраслью. Меняется порода и кроссы так называемые, если птицу взять. В молочном животноводстве тоже генетика не стоит на месте и селекция. Корма — здесь тоже очень существенные изменения, особенно за последние 20 лет произошли. Плюс технологии самого выращивания и кормления автоматизированные, всё в дозировке. Если взять то же молочное животноводство, каждая корова имеет свой рацион. Всё меняется, соответственно, улучшаются показатели. Сергей Лисовский первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

В мае СМИ сообщали, что Россия перегнала США по дешевизне курицы. Как рассказал главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов, в 2018 году средняя розничная цена в США составила $3,2 за килограмм, а в России — $2,1.

В начале года Минсельхоз России отметил резкий рост цен на курицу. По данным ведомства, в январе средневзвешенная оптовая цена на мясо птицы составила 117,2 тыс. рублей за тонну. Это на 21,8% выше показателей прошлого года. Средняя потребительская цена за год увеличилась на 22,4%. На 14 января она была на уровне 152,71 рубля за килограмм.

Сергей Лантюхов/News.ru

Главный эксперт по селекционной и племенной работе Росптицесоюза Людмила Карпенко рассказала, что генетики и селекционеры делают всё возможное, чтобы птицы могли дать как можно больше яиц.

Там ведь по-разному кроссы бывают. Там у нас ступенчатая селекция идёт. Прародители, родители и финальный гибрид. Всё делается, чтобы на товарных птицефабриках яичных получить максимальную яйценоскость. Самое главное, чтобы это было и рентабельно, — пояснила Карпенко.

Она добавила, что хорошим показателем считается использование генетического потенциала кур на 85%. Поскольку так или иначе случаются какие-либо сбои и нарушения.

С 1 июля вступили в силу новые правила выкладки молока и молочной продукции на полки магазинов. Теперь они должны располагаться отдельно от товаров с заменителями молочного жира. Кроме того, на прилавках можно будет увидеть надписи, предупреждающие об отсутствии такого жира в продукте.