https://static.news.ru/photo/e7dc8bee-a300-11e9-94c4-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прогноз Минэкономразвития, согласно которому реальные располагаемые доходы граждан РФ в 2019 году вырастут на 1%, выглядит оптимистично. Об этом заявил председатель Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин.

Также оптимистичным слишком предполагается прогноз темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения на уровне 1%. Казалось бы, не так много 1%, но в I квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным, — отметил он в ходе выступления в Совете Федерации.

Председатель СП также сомневается в том, что сокращение уровня бедности в 2019 году достигнет целевого показателя и снизится до 12% от общей численности населения страны.

По словам Кудрина, сокращение бедности до требуемого уровня означает снижение числа бедных на 1,5 млн человек, но выполнение ряда макропоказателей находится под вопросом, а они являются основой для достижения указанной цели.

Прогноз МЭР предполагает рост реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на 1%, а в среднем в период 2019–2022 годов показатель составит 1,8%.

Как ранее писал News.ru, самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого автономного округа. В регионе заработки населения более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг.