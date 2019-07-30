https://static.news.ru/photo/11f52042-b2b7-11e9-ae3c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин опубликовал прогноз ведомства по динамике роста ВВП РФ в 2019 году.

Согласно графику, рост российской экономики в июле не превысит 1% в годовом выражении.

В свою очередь МВФ ждёт роста ВВП страны в текущем месяце на уровне 1,2%, а агентство АКРА — на 0,9%.

Как писал News.ru, ранее Центробанк сообщил, что темпы роста российской экономики оказались ниже ожидаемых. По данным регулятора, причина — слабая динамика инвестиционной активности и снижение годовых темпов роста экспорта.