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Владислав Воробьёв
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин опубликовал прогноз ведомства по динамике роста ВВП РФ в 2019 году.
Согласно графику, рост российской экономики в июле не превысит 1% в годовом выражении.
В свою очередь МВФ ждёт роста ВВП страны в текущем месяце на уровне 1,2%, а агентство АКРА — на 0,9%.
pic.twitter.com/cMyLFFEKus— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 30 июля 2019 г.
pic.twitter.com/cMyLFFEKus
Как писал News.ru, ранее Центробанк сообщил, что темпы роста российской экономики оказались ниже ожидаемых. По данным регулятора, причина — слабая динамика инвестиционной активности и снижение годовых темпов роста экспорта.
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Акции «Яндекса» подорожали на Московской Бирже на 4,06%. Цена одной бумаги составила 2540 рублей на 11:34 по московскому времени 30 июля.
Днём ранее стоимость ценных бумаг интернет-компании снизилась на 3,8% во время торгов на МосБирже — до 2423 рублей на 10:15 по московскому времени.
Как сообщал News.ru, котировки разработчика снижаются после...
Кудрин рассказал об ожидаемом росте ВВП в июле