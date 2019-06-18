https://static.news.ru/photo/14f0c2c2-914e-11e9-8b54-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Кудрин Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что субсидии федерального центра на национальные проекты уменьшили самостоятельность субъектов РФ. По его словам, мировой опыт показывает, что регионы должны обладать большей свободой.

Субсидии на национальные проекты уменьшили их [регионов] самостоятельность. Теперь больше расходов, которые отправляются с федерального бюджета, хотя движение должно быть в обратную сторону. Мир знает, что надо увеличивать самостоятельность регионов, — объяснил Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале .

Глава Счётной палаты добавил, что развитию российской экономики мешает увеличение в ней доли государства. Это ведёт к уменьшению конкуренции и частной инициативы.

У нас очередные компании попадают в зону и в собственность госкомпаний и государства. Это движение назад, — считает Кудрин.

Ранее News.ru сообщал, что Счётная палата подготовила предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30–40%. Об этом заявил её руководитель Алексей Кудрин. Он назвал бедность в России «позором», поскольку «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь такое число живущих на грани нищеты, является потерей «в функциональном развитии, в питании, в качестве жизни, в здоровье».