https://static.news.ru/photo/f83ff04a-a23b-11e9-8755-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин не видит «пузыря» на рынке потребительского кредитования. Об этом он заявляет, выступая с отчётом перед депутатами Госдумы.

Пока, я думаю, «пузыря» ещё нет, — отмечает Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос парламентариев.

По данным Центробанка, темпы роста выдачи потребительских займов с начала года составляют более 20% в годовом исчислении.

Пока ещё критическая черта не перейдена, но она требует постоянного анализа... Если в следующем году потребительское кредитование будет расти под 20%, то тогда мы к этой критической черте пойдём, — предупреждает глава СП.

Потребительское кредитование имеет свои границы, они связаны с объективными вещами — доходами и финансовой грамотностью населения, рассуждает Кудрин. Кроме того, высокий спрос россиян на займы говорит и о расширении числа участников этого сегмента банковской розницы.

Ухудшение жизни или положения некоторых граждан приводит их к необходимости брать взаймы... Здесь нужно быть очень аккуратным, — призывает глава СП.

В этом году разница в темпах роста денежных доходов населения России и объёмов его совокупного долга по кредитам будет сохраняться на колоссально высоких уровнях. Благосостояние граждан продолжит расти почти в пять раз медленнее, чем выплаты по займам, поэтому отношение долга домашних хозяйств и их денежных доходов может увеличиться до 34%. Такой прогноз подготовили специально для News.ru в «БКС Премьер».