Глава Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин не видит «пузыря» на рынке потребительского кредитования. Об этом он заявляет, выступая с отчётом перед депутатами Госдумы.
Пока, я думаю, «пузыря» ещё нет, — отмечает Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос парламентариев.
По данным Центробанка, темпы роста выдачи потребительских займов с начала года составляют более 20% в годовом исчислении.
Пока ещё критическая черта не перейдена, но она требует постоянного анализа... Если в следующем году потребительское кредитование будет расти под 20%, то тогда мы к этой критической черте пойдём, — предупреждает глава СП.
Потребительское кредитование имеет свои границы, они связаны с объективными вещами — доходами и финансовой грамотностью населения, рассуждает Кудрин. Кроме того, высокий спрос россиян на займы говорит и о расширении числа участников этого сегмента банковской розницы.
Ухудшение жизни или положения некоторых граждан приводит их к необходимости брать взаймы... Здесь нужно быть очень аккуратным, — призывает глава СП.
В этом году разница в темпах роста денежных доходов населения России и объёмов его совокупного долга по кредитам будет сохраняться на колоссально высоких уровнях. Благосостояние граждан продолжит расти почти в пять раз медленнее, чем выплаты по займам, поэтому отношение долга домашних хозяйств и их денежных доходов может увеличиться до 34%. Такой прогноз подготовили специально для News.ru в «БКС Премьер».