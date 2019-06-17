https://static.news.ru/photo/640ee508-910f-11e9-87c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дмитрий Киселев/News.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни в стране и стремительным увеличением числа бедных. Он подчеркнул, что если ситуация не изменится, это может привести к «социальному взрыву».

Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети, — рассказал руководитель ведомства в программе «Познер» на Первом канале.

Он добавил, что «бедность в России стала позором». По его мнению, этот показатель идёт вразрез с растущими зарплатами и уровнем ВВП на душу населения, отмечает ТАСС .

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал регионы России с самым бедным населением. По его словам, больше всего семей, находящихся за чертой бедности, проживает в Туве и Ингушетии, писал News.ru.