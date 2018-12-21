Кудрин назвал условия экономического прорыва России

https://news.ru/storage/news/219f7e162842b54e9fb053e124a882a2/225f2407-5a00-4954-9a55-8384c1f70ff0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Национальные проекты, административная реформа и улучшение позиций России на мировых рынках должны способствовать экономическому прорыву. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«На пресс-конференции президент потребовал от правительства обеспечить прорыв после десятилетия низких темпов роста. Этому должны способствовать нацпроекты», — написал Кудрин в Twitter.

Также глава Счётной палаты отметил, что «нацпроекты не охватывают всех условий роста». Для этого «потребуются реформа госуправления, реальная защита собственников, улучшение позиций России на мировых рынках».

Для серьёзных перемен в стране, по мнению Кудрина, необходимо больше воли. Роль кабмина в достижении национальных целей глава Счётной палаты видит в анализе факторов роста и объективных тенденций, контроле результатов и ответственности, а также разработке предложений по основным вопросам развития.

Как писал News.ru, на пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин заявил о проблеме с контролем за исполнением нацпроектов. По его словам, особо остро вопрос стоит в регионах. Также он подчеркнул, что страна нуждается в прорыве и прыжке в новый технологический уклад.