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Кудрин назвал условия экономического прорыва России

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Национальные проекты, административная реформа и улучшение позиций России на мировых рынках должны способствовать экономическому прорыву. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«На пресс-конференции президент потребовал от правительства обеспечить прорыв после десятилетия низких темпов роста. Этому должны способствовать нацпроекты», — написал Кудрин в Twitter.

Также глава Счётной палаты отметил, что «нацпроекты не охватывают всех условий роста». Для этого «потребуются реформа госуправления, реальная защита собственников, улучшение позиций России на мировых рынках».

Для серьёзных перемен в стране, по мнению Кудрина, необходимо больше воли. Роль кабмина в достижении национальных целей глава Счётной палаты видит в анализе факторов роста и объективных тенденций, контроле результатов и ответственности, а также разработке предложений по основным вопросам развития.

Как писал News.ru, на пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин заявил о проблеме с контролем за исполнением нацпроектов. По его словам, особо остро вопрос стоит в регионах. Также он подчеркнул, что страна нуждается в прорыве и прыжке в новый технологический уклад.


#ПРОРЫВ #кудрин
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