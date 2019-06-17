Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви показало российскому бизнесу, что планка безопасности стала ещё более рискованной, его арест стал для экономики шоком. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в программе «Познер» на Первом канале.
Я считаю это (арест Калви. — News.ru) серьёзной проблемой и шоком для экономики. Потому что все мы ощутили, и особенно бизнес, что планка безопасности изменилась, то есть стала ещё более рискованной, — сказал он.
Калви, по словам главы СП, является очень известным человеком, который реализовал в России больше 80 проектов на миллиарды долларов, а также аккумулировал чужие ресурсы и вкладывал их в отечественные проекты.
Он хорошей репутацией пользуется, — отозвался Кудрин о нём.
По его словам, если такие люди попадают за решётку до суда, значит, решения президента Владимира Путина о поддержке бизнеса и благоприятном инвестиционном климате в России не исполняются.
О таких вещах президент три года говорит в своих посланиях. Получается, те, кто работает в этой среде, в том числе в правоохранительных органах, кто их курирует, не исполняет эти решения, — подчеркнул руководитель ведомства.
Он добавил, что в настоящее время готовится постановление Верховного суда, которое может отменить срок давности по всем налоговым преступлениям.
Это значит, что все компании как бы на минное поле снова заводятся, — пояснил Кудрин.
По его мнению, сегодня свыше 50% предпринимателей уверены, что бизнес делать опасно, а 2/3 думают о предвзятости и несправедливости судов. Также он отметил, что если бизнесмены входят в конфликт с властью в России, они «могут потерять весь бизнес, нажитые годами вещи и в том числе коллективы людей».
Я мог заявить свою позицию по Майклу Калви, я заявил, но для бизнеса это вызов, не каждый на это пойдёт,— резюмировал Кудрин.
Как писал News.ru, ранее в интервью Владимиру Познеру на Первом канале глава СП заявил, что прекращение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому московские силовики подбросили наркотики, говорит о том, что справедливость восторжествовала, но подобные инциденты являются массовой практикой.