https://static.news.ru/photo/f928abf0-912e-11e9-b0ff-fa163e074e61_1024.jpg Майкл Калви Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви показало российскому бизнесу, что планка безопасности стала ещё более рискованной, его арест стал для экономики шоком. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в программе «Познер» на Первом канале.

Я считаю это (арест Калви. — News.ru) серьёзной проблемой и шоком для экономики. Потому что все мы ощутили, и особенно бизнес, что планка безопасности изменилась, то есть стала ещё более рискованной, — сказал он.

Калви, по словам главы СП, является очень известным человеком, который реализовал в России больше 80 проектов на миллиарды долларов, а также аккумулировал чужие ресурсы и вкладывал их в отечественные проекты.

Он хорошей репутацией пользуется, — отозвался Кудрин о нём.

По его словам, если такие люди попадают за решётку до суда, значит, решения президента Владимира Путина о поддержке бизнеса и благоприятном инвестиционном климате в России не исполняются.

О таких вещах президент три года говорит в своих посланиях. Получается, те, кто работает в этой среде, в том числе в правоохранительных органах, кто их курирует, не исполняет эти решения, — подчеркнул руководитель ведомства.

Он добавил, что в настоящее время готовится постановление Верховного суда, которое может отменить срок давности по всем налоговым преступлениям.

Это значит, что все компании как бы на минное поле снова заводятся, — пояснил Кудрин.

По его мнению, сегодня свыше 50% предпринимателей уверены, что бизнес делать опасно, а 2/3 думают о предвзятости и несправедливости судов. Также он отметил, что если бизнесмены входят в конфликт с властью в России, они «могут потерять весь бизнес, нажитые годами вещи и в том числе коллективы людей».

Я мог заявить свою позицию по Майклу Калви, я заявил, но для бизнеса это вызов, не каждый на это пойдёт,— резюмировал Кудрин.

Как писал News.ru, ранее в интервью Владимиру Познеру на Первом канале глава СП заявил, что прекращение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому московские силовики подбросили наркотики, говорит о том, что справедливость восторжествовала, но подобные инциденты являются массовой практикой.