https://static.news.ru/photo/8e9c9a72-923b-11e9-a17e-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Кудрин Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин высказался о поправках в бюджет 2019 года, назвав их техническими и учитывающими прогнозы. При этом он отметил, что количество граждан, которых власти намерены вывести из бедности, уменьшилось с 2,5% до 1%.

Это реалистичнее, но тема стала сверхострой, — написал Кудрин на своей странице в Twitter .

Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнён прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь - около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой. pic.twitter.com/HkUpdMBabK — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 18 июня 2019 г.

Он добавил, что бедность считает позором России. В ситуации, когда в нищете живёт более 12% населения или около 19 млн человек, помощь им должна оказываться активнее.

Ранее News.ru сообщал, что Кудрин внёс ясность в своё недавнее заявление о стремительном росте числа бедняков в России, который грозит «социальным взрывом». Это идёт вразрез с растущими зарплатами и уровнем ВВП на душу населения и вызывает беспокойство, заявил глава Счётной палаты в эфире телепрограммы «Познер». Теперь же он считает, что в РФ есть граждане, живущие за чертой бедности, которые могут «выражать свою позицию», и выразил надежду на то, что это не приведёт к протестным настроениям.