Кудрин: инвестиции в основной капитал снижаются

https://news.ru/storage/news/4229d72b9153f8fb9158280599e26040/a0949652-17da-41af-8b0a-fa568088830b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Объём инвестиций в основной капитал в России сокращается и сейчас составляет примерно 20−21% от ВВП. Такую оценку дал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

При этом, напоминает он, у правительства есть задача увеличить долю инвестиций в основной капитал до 25% в перспективе ближайших шести лет (до 2024 года).

Как ранее писал News.ru, российский фонд прямых инвестиций с начала своей деятельности проинвестировал более чем 70 проектов. Сумма вложений превысила 1,4 трлн рублей.