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Кудрин: инвестиции в основной капитал снижаются

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Объём инвестиций в основной капитал в России сокращается и сейчас составляет примерно 20−21% от ВВП. Такую оценку дал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

При этом, напоминает он, у правительства есть задача увеличить долю инвестиций в основной капитал до 25% в перспективе ближайших шести лет (до 2024 года).

Как ранее писал News.ru, российский фонд прямых инвестиций с начала своей деятельности проинвестировал более чем 70 проектов. Сумма вложений превысила 1,4 трлн рублей.


#инвестиции #счетнаяпалата #алексейкудрин #гайдаровскийфорум
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