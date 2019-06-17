https://static.news.ru/photo/ef8579e4-910f-11e9-b663-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская экономика пребывает в состоянии застоя по причине отсутствия у властей политической воли к проведению необходимых реформ. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, именно эта проблема, а не санкции или снижение цен на нефть привели к падению уровня жизни почти на 9%, снижению реальных доходов населения и замедлению темпов роста экономики.

Руководитель ведомства отметил, что для исправления ситуации необходимо в первую очередь повысить качество государственного управления. Речь прежде всего идёт о цифровизации, которая будет способствовать автоматизированной и оперативной подготовке решений.

Он также добавил, что преобразования нужны в сфере образования, которое сегодня отстаёт от мировых образцов.

Мы не готовим людей к современной, новой экономике. Нам нужно существенно увеличить рефинансирование образования, — заявил он в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Как ранее писал News.ru, глава СП считает маловероятным увеличение реальных доходов Россиян на 1% в 2019 году, как это прогнозировалось ранее. По его мнению, динамика роста будет стремиться к нулю.