Российская экономика пребывает в состоянии застоя по причине отсутствия у властей политической воли к проведению необходимых реформ. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, именно эта проблема, а не санкции или снижение цен на нефть привели к падению уровня жизни почти на 9%, снижению реальных доходов населения и замедлению темпов роста экономики.
Руководитель ведомства отметил, что для исправления ситуации необходимо в первую очередь повысить качество государственного управления. Речь прежде всего идёт о цифровизации, которая будет способствовать автоматизированной и оперативной подготовке решений.
Он также добавил, что преобразования нужны в сфере образования, которое сегодня отстаёт от мировых образцов.
Мы не готовим людей к современной, новой экономике. Нам нужно существенно увеличить рефинансирование образования, — заявил он в эфире программы «Познер» на Первом канале.
Как ранее писал News.ru, глава СП считает маловероятным увеличение реальных доходов Россиян на 1% в 2019 году, как это прогнозировалось ранее. По его мнению, динамика роста будет стремиться к нулю.