https://static.news.ru/photo/a10dd6c0-a236-11e9-861a-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Счётная палата (СП) РФ в рамках анализа нацпроекта «Жильё и городская среда» выявила, что 15% российских регионов не верят в достижимость поставленных в нём целей. Об этом сообщает в своём отчёте перед депутатами Госдумы глава ведомства Алексей Кудрин.

По его словам, результаты опросов регионов свидетельствуют: лишь 11% из них считают возможным достижение установленных целей, 15% считают достижение показателей нацпроекта недостижимыми, а 38% респондентов видят риски недостижения.

Хочу сразу оговориться: мы не считаем, что эти цели недостижимы. Мы говорим о том, что нам нужно предусмотреть те меры, которые обеспечивали бы в конечном счёте исполнение нацпроектов, — отмечает Кудрин.

Председатель СП также отметил, что на сегодня около 168 тысяч совершеннолетних сирот имеют право на жильё, но не получили его вовремя.

Сотрудник Счётной палаты РФ Светлана Орлова раскритиковала сложившуюся в России ситуацию с очередями из сирот на получение жилья. Молодым людям приходится годами ждать своей квартиры, а переехать в другой регион они не могут, иначе потеряют право на жилплощадь, писал ранее News.ru.