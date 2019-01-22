Кто востребован на рынке труда в России

https://news.ru/storage/news/e0627a21b5037cfb86c44ce434851a7a/5bcd418c-480b-4dac-9e13-b3a40166a9dd_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

На что обращают внимание работодатели при поиске сотрудника и так ли важен диплом о высшем образовании

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с трудностями в поиске работы. Рынок труда в России весьма изменчив — за несколько лет невостребованная профессия может стать очень ценной в глазах работодателей. По этой причине не всегда можно предугадать, какой специальности следует обучаться. Так, к примеру, произошло с профессией бухгалтера — в 2016 году найти по ней вакансию представлялось крайне сложной задачей. Однако уже в 2018-м ситуация кардинально изменилась и вакансии в сфере бухгалтерского учета буквально заполонили рынок.

Год бухгалтеров и педагогов

Министерство труда со ссылкой на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы сообщило, что в прошлом году больше всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. При этом количество подобных запросов выросло по сравнению с 2017-м, когда число соответствующих предложений составляло 100 680. Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в прошлом году было размещено 100 834 вакансии (в 2017-м — 114 032), а для педагогов дошкольного образования — 96 171 объявление (годом ранее — 135 822).

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков назвал позитивной тенденцией данные о высокой востребованности бухгалтеров. По его мнению, факт того, что на рынке труда необходимы специалисты, которые могли бы контролировать, организовывать и вести учёт финансовых операций, говорит об увеличении числа предприятий.

«Труд же преподавателя, к сожалению, до сих пор остаётся недооценённым, низкооплачиваемым, поэтому в этой сфере создаётся дефицит педагогов», — цитирует его RT.

Наименее востребованными на российском рынке труда в 2018 году оказались экономисты и юристы, рассказала руководитель программы по развитию ранней профориентации «Zасобой» Наталья Алиева. Директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов, в свою очередь, пояснил, что среди этих специалистов не хватает качественных работников. При этом он отметил, что качество знаний и способность разбираться в экономике и юриспруденции очень востребована, передаёт РИА Новости.

Прогноз на 2019 год

Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

В новом году не составит труда найти работу разработчикам приложений для iOS и Android. Это связано с высоким темпом развития мобильных приложений, сообщили аналитики портала Superjob. Однако на сегодняшний день конкуренция в данном сегменте довольно низкая — менее двух человек на место. Специалисты в данной области в Москве могут смело рассчитывать на зарплату от 130 до 300 тысяч рублей.

Помимо прочего, будет увеличиваться спрос на UI/UX-дизайнеров. Представители этой профессии занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов, в которых удобство использования занимает такую же важную роль, как и внешний вид. Средняя зарплата в столице — от 110 до 120 тысяч рублей, зарплатный максимум — 250 тысяч.

Также возросшие требования рынка к качеству программных продуктов приводят к увеличению спроса на специалистов по тестированию/QA. В этой сфере работодатели активно ищут как молодых специалистов, которых готовы обучать компании, так и тестировщиков с большим багажом опыта и владением несколькими языками программирования. На каждую вакансию приходится в среднем 2,5 резюме. В среднем за такую работу в Москве можно получать от 80 до 90 тысяч рублей. Продолжится и рост спроса на аналитиков данных, которые наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Конкурс составляет 4,5 человека на место, сообщает «Российская газета».

Сокращения

Сергей Киселев/АГН «Москва»

У кого в 2019 году дела могут пойти не так гладко, как у специалистов в области IT-технологий, так это у сотрудников банков. Минтруд прогнозирует им массовые увольнения из-за продолжающейся чистки рынка и закрытия кредитных организаций. В период с 12 декабря по 12 марта без работы могут остаться 30,5 тысячи россиян, занятых в финансовой и банковской сферах. Кроме того, сокращения могут коснуться 27,7 тысячи сотрудников в транспортной сфере. В области производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники безработными, возможно, станут 16,6 тысячи россиян. Массовые увольнения могут произойти также в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива, производства машин и оборудования, автомобилестроения и производства стройматериалов.

На что смотрят работодатели

Между тем, чтобы устроиться на востребованную и высокооплачиваемую работу, не обязательно иметь соответствующее образование. Все меньше работодателей обращают внимание на строчку «образование» в резюме соискателей. Компании в первую очередь интересуются реальными достижениями соискателей.

«Образование еще может играть какую-то роль, когда претендент на вакансию только что окончил колледж или вуз и кроме этого ему еще нечем похвастаться», — пояснил президент Superjob Алексей Захаров.

По этой причине при составлении резюме следует уделить внимание конкретному багажу знаний, умений и навыков, которые есть у работника. Если говорить о неспециализированных навыках, то работодателями особо ценятся креативность, убедительность, коммуникабельность, гибкость и тайм-менеджмент. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого LinkedIn.