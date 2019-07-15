https://static.news.ru/photo/d5987d54-a6ce-11e9-9f32-fa163e074e61_1024.jpg Фото: rncb.crimea/facebook.com

Один из крупнейших банков Крыма — РНКБ не исключает возможности запуска собственного негосударственного пенсионного фонда (НПФ), об этом рассказал журналистам председатель совета директоров кредитной организации Михаил Якунин.

Будем думать над развитием в этой перспективе, — сказал Якунин, отвечая на вопрос о планах РНКБ о создании собственного НПФ.

Глава СД также отметил, что пока РНКБ удалось привлечь от Пенсионного фонда России только пять млрд рублей, оценивать суммы будущих привлечения Якунин не стал. Активы РНКБ при этом составляют уже порядка 185 млрд рублей на 1 июня 2019 года.

Как ранее писал News.ru, бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в крымские инфраструктурные проекты. По словам представителя организации в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина, речь идёт об инвестировании в строительство дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.