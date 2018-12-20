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Кремль собирается увеличить финансирование Крыма

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Власти Крыма и Севастополя попросили увеличить финансирование согласно федеральной программе развития регионов. Объём дополнительных средств оценили в 200 млрд рублей, заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Дотации полуострову были распланированы в августе 2014-го, они неоднократно подвергались изменениям. Согласно ФЦП, до 2022 года полуостров получит около 900 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

«Дополнительные мероприятия планируются <...>. Мы оценим, в каком объёме они будут приняты, пока не готов сказать. Очевидно, что мы добавим», — заявил представитель ведомства.

Госсовет Крыма 17 декабря 2018-го принял в окончательном чтении бюджет региона на 2019-й и плановый период на 2020 и 2021 годы. В итоговых документах говорится, что следующий год окажется бездефицитным: доходная и расходная часть составят по 192,79 млрд рублей. В структуре доходов около 150 млрд — дотации, субсидии и межбюджетные трансферты, примерно 43 млрд — налоговые и неналоговые поступления.

Ранее News.ru сообщал о регистрации в автономной республике собственных торговых брендов. В число подавших заявки вошли «Крымский нарзан» и «Крымская минеральная вода». Перспективными являются компании «Ялтинский лук», «Керченская сельдь», «Сакская грязь» и «Сакская соль».


#россия #кремль #крым #деньги
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