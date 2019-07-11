https://static.news.ru/photo/bcb956cc-a3b9-11e9-9acb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько крупных банков настаивают на увеличении минимальной комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ. Они просят поднять её при расчётах с юридическими лицами с предложенных регулятором 0,4% до 1%.

Как сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на участников рабочей группы по СБП, с предложением Банка России об ограничении размера комиссий при расчётах с юрлицами до 0,4% от суммы трансакции не согласны в Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке и Райффайзенбанке.

По словам одного из собеседников издания, представители банков настаивают на комиссии в 1%, из которой банк будет выплачивать комиссию системе.

Как отмечают эксперты, если брать во внимание комиссию в 1%, а также ряд дополнительных комиссий, стоимость платежа через СБП становится для компаний сопоставима с проведением безналичной оплаты по картам.

Как ранее писал News.ru, международная платёжная система Visa с 9 июля снизила на год комиссию на приём карт для небольших торговых точек. Она составит 1%, но только для тех, кто минимум полгода не являлся партнёром системы.