Несколько крупных банков настаивают на увеличении минимальной комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ. Они просят поднять её при расчётах с юридическими лицами с предложенных регулятором 0,4% до 1%.
Как сообщает газета «
По словам одного из собеседников издания, представители банков настаивают на комиссии в 1%, из которой банк будет выплачивать комиссию системе.
Как отмечают эксперты, если брать во внимание комиссию в 1%, а также ряд дополнительных комиссий, стоимость платежа через СБП становится для компаний сопоставима с проведением безналичной оплаты по картам.
Как ранее писал News.ru, международная платёжная система Visa с 9 июля снизила на год комиссию на приём карт для небольших торговых точек. Она составит 1%, но только для тех, кто минимум полгода не являлся партнёром системы.