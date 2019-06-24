https://static.news.ru/photo/80df4d3c-9671-11e9-ad46-fa163e074e61_1024.jpg Фото: chevronphillips/facebook.com

Американская Chevron Phillips Chemical и Катар подписали соглашение о модернизации существующих и строительстве новых мощностей на нефтехимическом комплексе на севере страны.

Как сообщил в ходе пресс-конференции глава Минэнерго Катара и президент компании Qatar Petroleum Саад Шрида аль-Кааби, проект позволит оптимизировать процесс утилизации этана, который производится на СПГ-заводе в индустриальной зоне «Рас-Лаффан».

В то же время Катар рассчитывает укрепить своё положение среди мировых лидеров нефтехимического производства и обеспечить дальнейшее расширение присутствия страны на этом рынке.

Запуск предприятия намечен на 2025 год, а его мощность составит до 1,9 млн т этилена в год. Комплекс также станет обеспечивать производство полиэтилена.

Осуществлять управление проектом планирует совместная компания, в которой Катару будет принадлежать 70%, а Chevron Phillips Chemical — 30%.

Как ранее писал News.ru, доля углеводородов в структуре мирового энергетического баланса снизится к 2040 году. Об этом в ходе форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета заявил министр энергетики РФ Александр Новак.