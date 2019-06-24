Американская Chevron Phillips Chemical и Катар подписали соглашение о модернизации существующих и строительстве новых мощностей на нефтехимическом комплексе на севере страны.
Как сообщил в ходе пресс-конференции глава Минэнерго Катара и президент компании Qatar Petroleum Саад Шрида аль-Кааби, проект позволит оптимизировать процесс утилизации этана, который производится на СПГ-заводе в индустриальной зоне «Рас-Лаффан».
В то же время Катар рассчитывает укрепить своё положение среди мировых лидеров нефтехимического производства и обеспечить дальнейшее расширение присутствия страны на этом рынке.
Запуск предприятия намечен на 2025 год, а его мощность составит до 1,9 млн т этилена в год. Комплекс также станет обеспечивать производство полиэтилена.
Осуществлять управление проектом планирует совместная компания, в которой Катару будет принадлежать 70%, а Chevron Phillips Chemical — 30%.
Как ранее писал News.ru, доля углеводородов в структуре мирового энергетического баланса снизится к 2040 году. Об этом в ходе форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета заявил министр энергетики РФ Александр Новак.