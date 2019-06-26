К мировому экономическому кризису приведут не проблемы в финансовом секторе, а понижение общей эффективности производства и производительности труда, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Министр убеждён также, что Россия готова к такому сценарию лучше, чем к ситуации 2008 года или падению цен на нефть в 2014-м.

У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс, — заявил Орешкин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, для России главным «каналом распространения замедления глобальной экономики» станут цены на сырьевые товары, прежде всего, на нефть. Но наша страна имеет преимущество перед другими участниками рынка. Например, Саудовская Аравия гораздо более уязвима в этом отношении. Именно поэтому есть договоренности по сдерживанию объёмов производства энергоресурсов для долгосрочной балансировки рынка.

Запаса прочности хватит

Угроза мирового финансового кризиса действительно существует, поскольку долговые проблемы ряда стран абсолютно не решены, говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев. Для России, по его мнению, кризис станет новым испытанием, поскольку собьёт цены на нефть, а отечественная экономика всё больше зависит от экспорта углеводородов. Однако Россия готова к этому намного лучше, чем в предыдущие годы: бюджет в профиците впервые с 2013 года, а валютные резервы обошли уровень внешних обязательств впервые с июля 2010-го. Жёсткая политика ЦБ и созданная Минфином «подушка безопасности» должны сгладить шок от изменения внешней конъюнктуры: международные резервы страны превышают $450 млрд.

За время действия внешних санкций и ответных контрсанкций экономика России заметно перестроилась, теперь она уже не так уязвима перед внешними шоками, продолжает собеседник News.ru. В условиях профицитного бюджета правительство идёт на такие непопулярные меры, как повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, акцизов на топливо. Это позволяет надеяться на то, что в случае реализации негативных сценариев в мировой экономике Россия будет обладать достаточным запасом прочности для преодоления временных проблем.

Кроме того, у России практически нет внешнего госдолга (из-за санкций пришлось резко снизить зарубежную задолженность банков и компаний). Это позволяет смотреть в будущее с гораздо большим оптимизмом, чем США, Китаю или Западной Европе. Артём Деев руководитель аналитического департамента Amarkets

Опасный фактор протекционизма

В целом с рассуждениями Орешкина согласиться можно, но с одной оговоркой — если для нового кризиса будут характерны те же самые проблемы, что и для кризисов 2008-2009 годов и 2014-2016 годов, считает заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Если речь пойдёт только о падении цен на нефть, то у России совместно с ОПЕК есть эффективный инструмент для противодействия этому, такой как сокращение добычи в рамках «ОПЕК+». Кроме того, если цены на нефть рухнут ниже $40 за баррель, то к «ОПЕК+» могут присоединиться страны, которые в данный момент в этом соглашении не участвуют. Однако если кризис затронет принципиально иные сферы, например, международную торговлю, тогда большой вопрос, готова ли Россия к усилению протекционизма со стороны других государств. В принципе, торговая война между Китаем и США может не только спровоцировать новый кризис, но и поставить под вопрос существование неких глобальных институтов, например, ВТО, куда Россия ранее так стремилась.

Кроме того, замедление темпов роста в Китае может негативно сказаться и на российской экономике, поскольку Китай является основным торговым партнёром РФ в разрезе отдельных стран и вторым по товарообороту после Евросоюза. Наталья Мильчакова заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

2021 год может оказаться сложным

Министр экономического развития Максим Орешкин отчасти прав, говорит ведущий аналитик «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов. Действительно, основной угрозой мировому развитию сейчас считается торговая война между США и Китаем, а в целом — усиление протекционизма в торговле. Эти процессы будут тормозить темпы роста глобальной экономики, влиять на торговые балансы практически всех государств, а также на спрос на энергоресурсы, прежде всего, нефть. Безусловно, есть показатели, по которым можно заранее отслеживать вероятность возникновения кризисов. Помимо данных о торговых и платёжных балансах, динамики ВВП, стоит учитывать колебания доходности долговых инструментов как государственных, так и частных компаний, сравнивая их по срокам. Сейчас мы видим определённое движение в сторону рецессии у Бразилии и Италии. Турция по-прежнему находится в отрицательной зоне по показателям ВВП. А Россия может войти в техническую рецессию в первом полугодии этого года.

Говорить о полномасштабном кризисе, конечно, рано. Крупные мировые экономики, в частности, США и Китая, в этом году чувствуют себя довольно уверенно. Весьма вероятно, что и в 2020 году такая ситуация сохранится. А вот 2021 год может оказаться довольно сложным. Анар Исмаилов ведущий аналитик «Бизнес Инсайдер»

По словам Исмаилова, то, что в России сделано в плане бюджетного правила, инфляционного таргетирования и плавающего курса, создаёт серьёзный запас прочности. Профицит федерального бюджета по итогам 5 месяцев составил 2,7% ВВП, что существенно лучше показателей аналогичного периода 2018 года. С другой стороны, повышая налоги, дестимулируя деловую активность, высасывая ресурсы из экономики,

власти ухудшают ситуацию. Численность экономически активного населения также сокращается. И в случае наложения на эти факторы резкого падения цен на основные экспортные товары российская экономика может не выдержать. Да, определённый запас прочности (примерно в год-полтора) за счёт накопленных резервов у страны будет. Но гарантии, что ситуация в мировой экономике резко развернется в лучшую сторону за это период, нет никакой. А значит, и гарантии благополучно пережить глобальную рецессию тоже.

У нас всё наоборот

Никакой глобальный кризис не будет страшен при наличии развитого внутреннего рынка и мощного несырьевого сектора экономики, говорит директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. А экономику, ориентированную на экспорт сырьевых товаров, никакое инфляционное таргетирование не спасёт. Собеседник News.ru указывает на пример Китая, где обостряется проблема перепроизводства товаров: США и Евросоюз отказываются покупать там ёлочные украшения и другой мелкий ширпотреб. Однако Китай стал больше ориентироваться на внутренний рынок, с 1 июля в стране вступает в силу закон о снижении подоходного налога до 3% у лиц с доходом менее 36 тысяч юаней в год (327 тысяч рублей), призванный увеличить покупательскую способность населения. При этом в Китае действует прогрессивная шкала налогообложения до 45% при доходе 960 тысяч юаней в год (8 млн 723 тысячи рублей). Средняя зарплата в стране — 5995 юаней в месяц (54 тысячи рублей), а НДС снижен до 13%.

В России по факту делается всё наоборот: налоги повышаются, зарплаты падают. О какой готовности экономики к встрече глобального кризиса может идти речь? Денис Лисицын директор департамента управления активами компании ERARIUM Group

Хотя позиция у России достаточно сильная, мировой кризис наверняка скажется на её экономике, полагает аналитик «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков. Внешние риски, включая ухудшение политических отношений США и Китая, валютные войны, борьба за право устанавливать цены на энергетическом рынке, падение спроса на ресурсы (нефть, зерно, кофе) — всё это несёт угрозу.