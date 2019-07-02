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Упрощённую систему урегулирования убытков вводят страховые компании «Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Сбербанк Страхование» для клиентов, пострадавших от паводка в Иркутской области. В эти организации уже поступили более сотни обращений от местных жителей.

Иркутский филиал «Ингосстраха» получил заявление о возмещении убытков из-за подтопления ТЦ «Абсолют» в городе Тулуне, шесть обращений от клиентов из Нижнеудинска в рамках программы страхования имущества физических лиц и пять...