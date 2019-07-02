Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на время слагает с себя полномочия в связи с выдвижением её кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка.
Для меня честь являться кандидатом на пост главы ЕЦБ. В связи с этим и после консультаций с комитетом по этике исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от обязанностей директора-распорядителя МВФ на период рассмотрения моей кандидатуры, — написала Лагард в Twitter.
Как ранее сообщал News.ru, Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС. На пост главы Еврокомиссии предлагается министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, европейской дипломатии — испанский политик Жозеп Боррель, Европейского Центробанка — глава МВФ Кристин Лагард.