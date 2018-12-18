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Кредиты уходят на каникулы

Булкин Сергей/News.ru эксклюзивы

экономика [ версия для печати ]
Плата за заёмные деньги для населения вырастет с начала следующего года

Банки не спешат повышать ставки по кредитам для населения, несмотря на очередное ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ. С 14 декабря лишь один банк увеличил стоимость заёмных денег для граждан, тогда как минимум три банка из топ-50 подняли ставки по вкладам вслед за повышением ключевой. Впрочем, если доходность депозитов для физлиц уже достигла локального максимума и вряд ли будет расти в ближайшее время, в отношении кредита об этом говорить не приходится, предупреждают эксперты, опрошенные News.ru.

Повышение ключевой ставки ЦБ 14 сентября пока не заставляет банки увеличивать плату по кредитам. Так, за последние пять дней только банк «Рублёв» повысил ставки по кредитным картам, остальные же решили воздержаться от подобных шагов. Между тем, доходность депозитов уже успели поднять Заубер Банк, МТС Банк и «Александровский». Чуть улучшил условия и банк «Союз». Все они находятся за пределами топ-50 по активам, более крупные игроки не стали менять ставки по вкладам.

Крупнейшие кредитно-финансовые организации уже повысили ставки по своим вкладам с конца августа до первой декады декабря, фактически действуя на опережение, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Так, с лета средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банках увеличилась на 106 базисных пунктов — до 7,38% годовых, следует из материалов ЦБ.

«Мы не ожидаем ответной реакции [на повышение ключевой ставки] от крупнейших банков по массовому увеличению ставок по депозитам», — рассуждает Грицкевич.

Банки ожидали повышения ключевой ставки, поэтому начали отыгрывать его ещё в октябре-ноябре, солидарен финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Но изменение ставок по кредитам было не столь выраженным, поскольку кредитно-финансовые организации по-прежнему ведут активную борьбу за качественных заёмщиков, и стоимость кредита для населения — это главное конкурентное преимущество в этой борьбе, поясняет эксперт.

Булкин Сергей/News.ru

Тем не менее тренд на удорожание кредитов продолжится, и в I квартале 2019-го заёмные средства станут менее доступны, прогнозирует Дейнека, — кредит подорожает на 0,2−0,3 процентного пункта. К началу ноября, по данным ЦБ, средние ставки по кредитам физлицам на срок до года равнялись 18,64%, снизившись с начала августа всего на 0,06 п.п. Ставка по кредитам на срок более года составляла 12,69%, что почти на процентный пункт меньше, чем в конце лета.

Кредит будет дорожать с начала нового года, добавляет представитель банка «Восточный», рост стоимости заёмных денег может составить 1−3 п.п. по всем типам займов. Но повышение ставок будет относительно плавным, уточняет представитель банка — в течение шести месяцев.

«При этом быстрее ставки вырастут по кредитам наличными и ипотеке — на 1-2 п.п., медленнее по POS-кредитам и картам», — прогнозирует он.

В наиболее уязвимой позиции находится сегмент ипотеки, соглашается Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка. На этом рынке динамика ставок явно запаздывает за изменениями в других сегментах розницы, отмечает аналитик. Так, по итогам октября, средневзвешенная ставка по ипотеке, по данным ЦБ, составила 9,41%, снизившись с начала года всего на 38 б.п. О возможном повышении своих ставок по ипотеке уже успели заявить, например, в двух крупнейших кредитных организациях России — Сбербанке и ВТБ.

Банки перед Новым годом боятся повышать стоимость кредитов, так как финучреждениям нужны новые клиенты, а перед зимними праздниками у них «самый "чёс"», рассказывает топ-менеджер банка из третьей десятки по активам. Никто сейчас не будет рисковать ростом кредитного портфеля, убеждён собеседник News.ru.


#банки #кредиты #вклады #ипотека
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