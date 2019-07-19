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Стоимость красной рыбы и икры в ближайшее время заметно увеличится. Об этом предупредил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев

По его словам, на Дальнем Востоке уже начались продажи рыбы лососёвых видов, розничные цены на которые вдвое выше по сравнению с прошлым годом. Сахалинская горбуша продается по 320-380 рублей за килограмм, камчатская кета — по 390-410 рублей, сима — по 550-570 рублей.

По мере нарастания уловов цена лососей, безусловно, будет снижаться, однако возможность вернуться на прошлогодний уровень, когда был поставлен рекорд по вылову лососей, исключена, — цитирует Савельева « Интерфакс ».

Он предположил, что по итогам текущего года рост стоимости красной рыбы и икры составит примерно 25-30%.

Ранее, как писал News.ru, Россельхознадзор предупредил о появлении в продаже фальсифицированной красной икры. В качестве производителя на упаковках указаны несуществующие дальневосточные компании.