Козак объяснил отказ менять тарифы на электричество

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство отложило на неопределённый срок рассмотрение вопроса о дифференциации тарифов на электроэнергию. На это решение повлияло множество различных факторов.
«Самый главный состоит в том, что в текущем году дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая — это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг», — отметил вице-премьер.
Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявлял о необходимости решить вопрос с ценами на электроэнергию. Он пояснил, что в России они вдвое ниже мировых и назвал правильной идею введения социальной нормы потребления энергии. Суть в том, что при потреблении электроэнергии менее 300 кВт/ч в месяц тариф на оплату останется прежним. При превышении этого объёма ставка будет прогрессирующей.