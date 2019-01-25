Козак объяснил отказ менять тарифы на электричество

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство отложило на неопределённый срок рассмотрение вопроса о дифференциации тарифов на электроэнергию. На это решение повлияло множество различных факторов.

«Самый главный состоит в том, что в текущем году дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая — это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг», — отметил вице-премьер.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявлял о необходимости решить вопрос с ценами на электроэнергию. Он пояснил, что в России они вдвое ниже мировых и назвал правильной идею введения социальной нормы потребления энергии. Суть в том, что при потреблении электроэнергии менее 300 кВт/ч в месяц тариф на оплату останется прежним. При превышении этого объёма ставка будет прогрессирующей.