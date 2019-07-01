https://static.news.ru/photo/e7fd8724-9c0f-11e9-861b-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ситуация на российском рынке топлива стабильна. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

По данным Козака, рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции. В частности, бензин за шесть месяцев 2019 года стал дороже на 2,3%, дизельное топливо — на 0,5%.

Те показатели, которые сегодня продемонстрировал рынок, показывают, что в принципе работает механизм обратного акциза, — считает вице-премьер.

По словам Козака, в кабмине уверены в отсутствии необходимости в настоящее время в ручном управлении с помощью индивидуальных соглашений. При этом прекращение действия соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо не означает отказ правительства от сдерживания цен, уточнил чиновник.

Вместо соглашений будет работать экономический механизм, предусмотренный законом, и есть уверенность в том, что нам удастся выдержать те параметры, которые намечены на долгосрочный период, — резюмировал вице-премьер.

Как ранее писал News.ru, компании, которые завышают цены на бензин, необходимо наказывать. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.