Козак: цены на топливо соответствуют договорённостям

https://news.ru/storage/news/427675205dac2d66e0c8c384a4bd01b6/0d7615fb-6c06-4eec-94b2-cb3af11dfabb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Рост цен на топливо остаётся в рамках ранее достигнутых договорённостей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Как рассказал Козак, максимально возможный рост цен на топливо из-за увеличения НДС в январе 2019 года не мог превышать 1,7%.

«Ценовая ситуация на внутреннем рынке моторного топлива соответствует тем договорённостям, которые были достигнуты 31 октября 2018 года», — сказал Козак.

По словам вице-премьера, уже с февраля цены на топливо можно будет увеличивать на уровень прогнозируемой инфляции. Однако повышение должно идти плавно, а не сразу на 4,3%, именно такой уровень инфляции предусматривается прогнозом социально-экономического развития страны, уточнил Козак.

По его словам, рост НДС и инфляцию невозможно было не учитывать в ходе выработки договорённостей с нефтяниками. Это связано с большой материалоёмкостью нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей, которые учитывают и рост тарифов на электроэнергию, и стоимость рабочей силы, сказал вице-премьер.

По данным Козака, рост цен на бензин с начала года на АЗС вертикально интегрированных компаний составил от 0% до 1,7%, дизельное топливо подорожало в диапазоне от 1,6% до 1,7%.

Ни одна из вертикально интегрированных компаний, занимающих до 80% розничного рынка нефтепродуктов, не превысила максимально возможное значение повышения цен, подчеркнул Козак.

Правительство отслеживает ситуацию на рынке топлива, чтобы избежать роста цен. С таким заявлением выступил глава кабинета министров Дмитрий Медведев, писал News.ru.