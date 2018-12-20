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Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла новую инвестпрограмму

Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» утвердило новую инвестиционную программу. Она рассчитана на 2019—2026 годы, а её общий объем составит $700 млн.

Новая инвестпрограмма направлена на увеличение объёмов производства, что позволит компании сохранить лидирующие позиции. Предыдущая программа с общим объёмом инвестиций $1,5 млрд действовала 10 лет, сообщает «Интерфакс».

По словам генерального директора компании Михаила Воеводина, при реализации программы особое внимание будет уделено трубопрофильному и сортопрокатному цеху. Ожидается, что за три года будет практически построен новый сортопрокатный цех. 

Также ВСМПО-АВИСМА продолжит развитие плавильного производства. Уже принято решение о закупке новой плазменной печи в 2019 году. Ещё часть инвестиций будет направлена на штамповочное производство. 

Наибольший интерес заказчиков компании вызывает механообработка. На это стратегическое направление планируется направить до $80 млн в ближайшие 5—6 лет. 

«Все покупатели штамповок стремятся к сокращению цепочки поставок и просят нас делать не только черновую, но и предфинальную мехобработку, которые мы уже начали делать на Ural Boeing Manufacturing в рамках нашего совместного предприятия с Boeing», — отметил Воеводин.

Ранее News.ru сообщал, что в Совете Федерации поддерживают законопроект о новых санкциях против США. Документ предусматривает возможное ограничение сотрудничества Москвы и Вашингтона в космосе и экспорта российского титана. Корпорация ВСМПО-АВИСМА поставляет Boeing и Airbus около 40—60% необходимого им объёма.


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