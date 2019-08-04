https://static.news.ru/photo/975da318-b71b-11e9-9e98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Ответные меры России, введённые в августе 2014 года в ответ на санкции стран Запада, привели к разорению отдельных небольших ферм Чехии. Кроме того, контрсанкции снизили закупочные цены на фрукты для производителей в этой стране на 20%.

Об этом рассказал председатель ассоциации садоводческих хозяйств республики Мартин Лудвик, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что действие контрсанкций садоводы Чехии почувствовали на себе из-за Польши. Фермеры соседней страны, лишившись российского рынка, «перегрели» чешский рынок.

Производство фруктов оказалось нерентабельным для небольших хозяйств. Причём главными пострадавшими оказались именно садоводы, которые не могут оперативно отменить инвестиции в свою область деятельности.

Овощеводы, реагируя на российское эмбарго, смогли уже на другой год после его введения внести определённые коррективы в свои планы, изменив масштабы производства ими отдельных видов продукции в зависимости от конъюнктуры на рынке, — пояснил Лудвик.

Из-за контрсанкций России, по его словам, общая площадь садов в Чехии уменьшилась с 17,5 тысячи гектаров до 14 тысяч гектаров. Это значительный показатель для республики.

Ранее News.ru сообщал, что действие продовольственного эмбарго в отношении установивших антироссийские санкции стран продлено. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ответные российские меры будут действовать до 31 декабря 2020 года. Глава государства поручил кабмину обеспечить осуществление мер по реализации данного указа и в случае необходимости внести предложения об изменении срока действия контрсанкций.