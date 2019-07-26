https://static.news.ru/photo/8ecccefc-afbb-11e9-b71e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку. Такой комментарий он дал в контексте истории с загрязнением топлива в трубопроводе «Дружба».

А за счёт чего это должно быть? Если есть затраты, и они дополнительные, то от этого никуда не деться. Для того, чтобы обеспечить нормальный контроль за такими случаями, — приводит его слова РИА Новости.

19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения.

25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвиняют в случившемся друг друга, писал News.ru.