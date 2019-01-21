Конгресс аудиторов международного уровня пройдёт в РФ

https://news.ru/storage/news/630de6fc2f49ed9dc69fe3fb1211b76d/4ee4c0dc-e08d-4e73-a259-7503e1d631bd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Алексей Кудрин

Россия примет в сентябре XXIII международный Конгресс ИНТОСАИ (организация счетных палат мира). Предполагается участие 850 человек. Это, как правило, бывшие министры и вице-премьеры, которые перешли на работу в счётные палаты.

Ключевыми докладчиками мероприятия станут РФ и Китай.

«Один доклад сделает Россия по анализу достижения национальных целей и методов анализа, так называемого стратегического аудита. Второй доклад сделает Китай по развитию цифровых технологий в сфере аудита», — сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В ИНТОСАИ входят 194 страны. РФ станет председателем этой организации на следующие три года.

Ранее News.ru писал о том, что, по мнению Алексея Кудрина, одни лишь нацпроекты не смогут обеспечить высокие темпы экономического роста. По его словам, в национальных проектах зафиксированы далеко не все необходимые структурные шаги. Как напомнил председатель СП, в 2012 году ставилось большое количество целей и задач, однако подведения итогов проведено не было.