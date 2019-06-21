В России вместо множества квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) может появиться единый платёжный документ. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. Таким образом предполагается повысить прозрачность платежей, увеличить их собираемость, а также исключить риски мошенничества.

В разных квитанциях зачастую указаны противоречивые данные, поясняют разработчики — депутаты во главе с руководством комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. По их словам, в 2018 году до 60% обращений в региональные жилищные инспекции были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потреблённые услуги. Сегодня многие собственники квартир, чтобы не стать должниками, оплачивают все приходящие квитанции или решают вовсе не платить.

Нужны специальные инспекции

Для наведения порядка в сфере ЖКХ нужны комплексные реформы. Никакие точечные меры, подобные нынешней, не способны изменить сложившуюся неблагополучную ситуацию, говорит начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. Во-первых, по его словам, нужно создавать специальные инспекции, которые будут тотально проверять деятельность коммунальных служб, начиная от финансовых отчётов и качества работы на местах и заканчивая обоснованностью тех или иных тарифов и услуг. А пока к сфере ЖКХ возникает очень много вопросов — и по части обоснованности тарифов, и по части обязательного спектра услуг в платёжках, и по части качества работы и так далее.

Единый платёжный документ способен облегчить и унифицировать стандарты составления бухгалтерии и осуществления платежей в системе. Но уж точно эта мера не сделает деятельность коммунальных служб и управляющих компаний более прозрачной. Нарек Авакян начальник отдела инвестиций «БКС Брокер»

Нарушений станет меньше

Иначе смотрит на вещи первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его мнению, введение квитанции единого образца позволит сделать процесс начисления и собирания платы за услуги ЖКХ более прозрачным. Возможностей «зашить в платёжку» что-то лишнее станет существенно меньше. Как напоминает собеседник News.ru, одновременно правительство решает вопрос необоснованного роста коммунальных тарифов: согласно недавно подписанному премьером Дмитрием Медведевым постановлению, цены на услуги ЖКХ будут увеличиваться на показатель, не превышающий рост инфляции вне зависимости от региона.

Эти шаги позволят существенно сократить объём правонарушений в сфере оказания услуг ЖКХ и облегчить жизнь россиян. Павел Сигал первый вице-президент «Опоры России»

Прозрачность расчётов скажется на тарифах

Чем больше в данном случае рамок, отсекающих вероятные разночтения в расчёте платежей за услуги ЖКХ, чем больше прозрачности в системе расчёта и контроля за начислениями, тем лучше для потребителя и поставщика услуг. Так считает старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Анна Бодрова. По её словам, единому платёжному документу вполне по силам навести относительный порядок в глобальной бухгалтерии ЖКХ. Нужно только понимать, как именно это всё будет учитываться, составляться, где храниться и кем наблюдаться.

C повышением прозрачности расчётов и платежей по услугам ЖКХ со временем удастся достичь и другой цели — ограничить рост стоимости услуг. Это тоже пойдёт на пользу конечному потребителю. Анна Бодрова старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“»

Единая платёжная квитанция — абсолютно не панацея, более того, она может стать замечательным прикрытием для различных коррупционных схем, говорит старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергей Жаворонков. Эксперт ссылается на пример Московской области, где он проживает и где такой документ уже действует. Сферой комуслуг в МО ведает контора под названием МосОблЕИРЦ, в которой 51% акций принадлежит «Мосэнергосбыту», а остальные 49% — неким загадочным физическим лицам, непонятно что сделавшим для процветания сферы областного ЖКХ. По словам Жаворонкова, собирая деньги с населения, коммунальщики какую-то долю перечисляют ресурсоснабжающим организациям (государственным и частным), а какую-то оставляют себе — на особняки, офшоры и так далее.